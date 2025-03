E’ Allegri bis al Milan, bomba in diretta tv: accordo trovato, stabilito anche il mercato e lo stipendio

E’ Allegri bis al Milan, bomba in diretta tv. SportMediaset riferisce i dettagli del possibile accordo economico e le prime mosse di mercato.

Il Milan sta lavorando intensamente per una rivoluzione significativa già dalla prossima stagione, con decisioni forti e mirate sul mercato. Nelle ultime ore, La Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena importante riguardo al possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, una notizia che sta facendo rumore. Il progetto sotto la guida di Furlani non perde tempo, e a soli 24 ore dalla prima indiscrezione, emergono nuovi dettagli ancora più significativi. Il club milanista sembra determinato a dare un’impronta decisa al suo futuro, puntando su un cambio di marcia strategico.

L’obiettivo del Milan, il mercato e l’arrivo di Allegri

L’obiettivo del Milan, da qui alla fine della stagione, è chiaro: ottenere la qualificazione a una coppa europea, che sia la Champions o l’Europa League. Nel frattempo, la società è già al lavoro per rafforzare la propria struttura dirigenziale, fissando traguardi ambiziosi anche sul fronte del mercato. Non sorprende quindi la mossa rapida della squadra mercato rossonera, che ha preso posizione su un obiettivo dell’Inter, cercando di ottenere un vantaggio competitivo. Inoltre, Claudio Raimondi, durante una diretta su SportMediaset, ha svelato i dettagli dell’accordo tra il Milan e Allegri per il suo clamoroso ritorno in rossonero.

Accordo Milan-Allegri: mercato e stipendio già concordati

L’esperto di calciomercato Claudio Raimondi, in diretta nel notiziario sportivo di SportMediaset, ha rivelato che l’accordo tra Allegri e e il Milan sarebbe già stato raggiunto, contornato da una serie di condizioni favorevoli per entrambe le parti. Allegri avrebbe dato la sua approvazione, puntando a un progetto che non prevederebbe rivoluzioni drastiche nella rosa ma piuttosto degli aggiustamenti mirati per rafforzare il team. Una delle note più interessanti riguarda le condizioni economiche dell’accordo. Raimondi sottolinea come l’ingaggio proposto a Allegri sarebbe di 5 milioni di euro a stagione, una cifra significativamente inferiore a quella percepita durante il suo precedente incarico alla Juventus. Questo particolare potrebbe riflettere non solo la volontà di Allegri di accettare una sfida stimolante al di là degli aspetti puramente economici, ma anche una certa fiducia nel progetto presentatogli dal Milan.

