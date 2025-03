Il bianconero “vuole” il Milan: “l’annuncio” a sorpresa spiazza tutti, incredibile assist ai rossoneri per il colpaccio a giugno

Il bianconero “vuole” il Milan: “l’annuncio” a sorpresa spiazza tutti. Le parole del giocatore sono un chiaro assist ai rossoneri per giugno.

Il Milan ha intenzione di fare le cose per bene, con un piano ben definito e una volontà ferma di non commettere errori. L’ultimo aggiornamento riguardo al prossimo allenatore rossonero è decisamente significativo, con dettagli già concordati sia sul mercato che sullo stipendio con Massimiliano Allegri. Tuttavia, il lavoro del club non si ferma qui: il Milan di Via Aldo Rossi sta già esplorando altre piste, ugualmente fondamentali, per rendere la squadra ancora più forte e competitiva. L’obiettivo è costruire una rosa all’altezza delle ambizioni, con scelte strategiche e mirate sul mercato.

Il nuovo obiettivo di mercato e l’occhiolino al Milan del bianconero

Il prossimo mercato si preannuncia cruciale per il futuro del Milan. Secondo alcune indiscrezioni, i rossoneri avrebbero “bruciato” l’Inter per assicurarsi un talento della Serie A, ora pronto a dire sì al Milan. Ma non finisce qui: il giocatore bianconero, protagonista di una stagione straordinaria, ha recentemente lanciato un messaggio forte e chiaro al Milan, facendo crescere l’attesa per quello che potrebbe accadere a giugno. Non si escludono incredibili sorprese, con il club rossonero che punta a compiere mosse decisive per rinforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione.

Il bianconero “vuole” il Milan: assist incredibile ai rossoneri

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Lorenzo Lucca ha apertamente parlato del suo desiderio di militare in una grande squadra, evidenziando un velato corteggiamento nei confronti del Milan. Non nasconde l’orgoglio per l’interesse manifestato dal club rossonero, rimarcando tuttavia l’importanza di rimanere concentrato sul presente con l’Udinese, sua attuale squadra. In particolare ha affermato: “Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso. Al momento il mio top club è l’Udinese. Poi con il lavoro e i gol so che le occasioni arriveranno di conseguenza. Del resto, chi non punta a una big?“. Un assist decisamente importante al Milan che, negli scorso mesi, ha più che sondato il terreno con l’Udinese per il giocatore.

