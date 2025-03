La grande bandiera rossonera “torna” al Milan, Furlani studia il clamoroso ritorno: ecco il ruolo che avrebbe in società

La grande bandiera rossonera “torna” al Milan, Furlani studia il clamoroso ritorno. Svelato il possibile ruolo in società in caso di ritorno.

Il Milan è pronto a reinventarsi seriamente, con nuovi ingressi in società e una guida tecnica di grande prestigio, con un curriculum di livello internazionale. L’ultima rivelazione, che parla del ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, non sorprende affatto: pare che l’accordo sia già stato raggiunto, sia per le prossime mosse di mercato, sia per lo stipendio che percepirà in rossonero. Se confermato, questo rappresenterebbe solo il primo passo di una rivoluzione ben più ampia, che potrebbe includere anche il ritorno al Milan di una grande bandiera rossonera, pronta a contribuire al rilancio del club.

Il ritorno al Milan della bandiera e l’assist del bianconero

Che il Milan stia facendo sul serio è ormai più che evidente, e lo dimostra anche l’“annuncio” del bianconero al Corriere dello Sport, che senza giri di parole strizza l’occhio a un possibile approdo in rossonero. Ma non finisce qui: come anticipato, il nuovo Milan sarà fortemente a trazione italiana, e in questo contesto si inserisce anche il ritorno di una grande bandiera del recente passato. L’ex giocatore, in una veste decisamente sorprendente, potrebbe tornare a contribuire al progetto rossonero, portando con sé esperienza e passione per il club, in un momento cruciale della sua storia.

Ruolo deciso per il ritorno della grande bandiera rossonera

Parte dell’innovazione che il Milan potrebbe imporsi, riguarda l’introduzione di un “Head of Football”, una figura che diverge dal classico direttore sportivo e che avrebbe il compito di coordinare le dinamiche sportive con quelle più istituzionali del club. Questo è un segnale chiaro di come la dirigenza del Milan stia cercando di creare una struttura più complessa e articolata per affrontare le sfide future a 360 gradi. In vista di questa nuova scelta dirigenziale, diverse sono le figure che emergono come potenziali candidati. Tra questi, spiccano nomi legati alla storia del Milan e del calcio italiano in generale, come Demetrio Albertini, attuale Presidente del settore tecnico della FIGC, e Massimo Ambrosini, ex calciatore e simbolo del Milan. Queste considerazioni – fatte emergere da Calciomercato.com – riflettono il desiderio della società di riavvicinarsi a quel senso di appartenenza e identità che ha sempre contraddistinto il club rossonero.

