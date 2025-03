Tutto saltato, l’affare non si fa. L’esperto sgancia la bomba: “Cardinale ha “detto” no”. I dettagli di una situazione sempre più intricata.

Il nuovo Milan sta prendendo forma con sempre maggiore chiarezza. Le prime mosse, quelle decisive, stanno iniziando a delinearsi con forza. L’ultima voce riguarda il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, per cui sono emersi non solo i dettagli economici del suo stipendio, ma anche le prime indicazioni sulle mosse di mercato che verranno fatte sotto la sua guida. Ma non finisce qui: il Milan sembra seriamente intenzionato a muoversi su più fronti per avviare un nuovo corso, puntando a rinforzare la squadra in maniera strategica e mirata, con obiettivi ambiziosi per il futuro.

Dal ritorno al Milan della grande bandiera rossonera al “no” di Cardinale

Una delle mosse che Furlani potrebbe seriamente prendere in considerazione è il ritorno in rossonero di una grande bandiera recente del Milan, con un ruolo decisamente singolare e particolare, che potrebbe sorprendere molti. Un’altra decisione cruciale sarà la scelta del nuovo direttore sportivo, che avrà il compito di affiancare il nuovo allenatore nella costruzione della squadra. A tal proposito, emerge una voce che rivela il “no” di Gerry Cardinale a una candidatura che sembrava essere in pole position per assumere questo ruolo al Milan, segnando un cambiamento nei piani dirigenziali del club.

Tutto saltato, l’affare non si fa: Cardinale ha “detto no”

Nuovi e importanti aggiornamenti arrivano sulla scelta del nuovo Direttore Sportivo del Milan. Contrariamente a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato: “Il nome di Fabio Paratici, nonostante il battage mediatico degli ultimi giorni, non convince affatto in casa Milan per via della squalifica relativa alle plusvalenze (scade il 20 giugno) e del fatto che non potrebbe essere operativo subito. Per RedBird, la questione reputazione non è affatto secondaria”, ha commentato Schira. A questo punto, Furlani potrebbe virare su un altro profilo, rimettendo tutto in gioco a sorpresa.

