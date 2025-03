Rivoluzione a Milanello: Conceicao cambia modulo e azzera le gerarchie, sorpresa in campo contro il Como

Rivoluzione a Milanello: Conceicao cambia modulo e azzera le gerarchie. Ecco la possibile sorpresa in campo già contro il Como.

Sono ore cruciali in casa Milan, con indiscrezioni che si rincorrono e arrivano conferme clamorose sul ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero che, secondo quanto riportato da SportMediaset, avrebbe raggiunto l’accordo con la società sia per quanto riguarda lo stipendio che per le mosse di mercato da fare nella prossima estate. Le valutazioni in Via Aldo Rossi sono scrupolose e riguardano non solo il nuovo assetto societario, ma anche il mercato, con i primi nomi che emergono sempre con maggiore chiarezza. Il Milan è in piena fase di progettazione per il futuro, con un cambio di marcia evidente.

Il ritorno della bandiera al Milan e la svolta tattica a Milanello

Come anticipato, il Milan agirà a 360 gradi per il suo futuro. Una notizia freschissima di giornata riguarda il possibile ritorno in rossonero di una grande bandiera del recente passato, che potrebbe ricoprire un ruolo decisamente particolare e inatteso, portando con sé una nuova energia per il club. Ma la grande novità riguarda l’attuale Milan: secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore Sergio Conceição avrebbe in mente una mossa a sorpresa per la partita contro il Como di sabato, che potrebbe riscrivere il futuro prossimo della squadra, con una scelta tattica inaspettata che cambierà le sorti del gruppo.

Rivoluzione a Milanello: la svolta tattica di Conceicao

Al centro di questa rivoluzione tattica troviamo figure chiave quali Kyle Walker, apprezzato per la sua capacità di adattarsi perfettamente al ruolo di esterno destro in un contesto difensivo a tre. Con lui, Thiaw e Pavlovic formano il nucleo centrale davanti al portiere Maignan, mentre Tomori rimane un’opzione valida per variazioni tattiche. L’accento posto su Theo Hernandez, tuttavia, non mina l’importanza di altri giocatori come Alex Jimenez e Yunus Musah, che si contendono un posto sulla fascia destra. La possibilità di vedere Christian Pulisic agire sull’esterno, con meno responsabilità difensive, apre scenari intriganti per il reparto offensivo del Milan. L’adozione della difesa a tre non influisce solo sul reparto difensivo – sottolinea Milanlive.it – ma modifica anche l’assetto di centrocampo e attacco. Tijjani Reijnders emerge come figura centrale nel mezzo, con il potenziale di essere affiancato da Warrien Bondo, il cui rendimento contro il Lecce ha destato ottimismi. La competizione per un posto in squadra è vivace, con Musah e Youssouf Fofana pronti a rivendicare la propria presenza. L’attacco, completato da figure come Pulisic, Santi Gimenez e Rafa Leao, promette di essere dinamico e multiforme.

