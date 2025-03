“Faccio il tifo per lui al Milan”, Pellegatti fa il nome per tornare a vincere subito: la voce di mercato che fa sognare i tifosi

“Faccio il tifo per lui al Milan”, Pellegatti fa il nome per tornare a vincere subito. Ecco il nome e la voce di mercato che fa sognare.

Il futuro del Milan si gioca nelle prossime settimane, con mosse cruciali che definiranno la direzione del club, a partire dalla scelta del nuovo Direttore Sportivo fino all’arrivo del nuovo allenatore. Le indiscrezioni che circolano su Allegri sono forti e autorevoli, suggerendo che tra l’ex tecnico bianconero e il Milan ci sia già un accordo, sia sul mercato da pianificare che sullo stipendio che percepirà in rossonero. Una volta definito questo punto, sarà fondamentale delineare altre figure chiave nello scacchiere rossonero, persone primarie e decisive per restituire al Milan la competitività necessaria a tornare a vincere.

Dal ritorno della grande bandiera al nuovo nome per un Milan vincente

Il ritorno di una grande bandiera al Milan, voce che sta circolando con forza in queste ore, potrebbe rappresentare un primo segnale di cambiamento radicale. Carlo Pellegatti, una delle voci più autorevoli del mondo rossonero, ha amplificato la notizia, chiarendo i contorni delle scelte cruciali che attendono il club di Via Aldo Rossi. Pellegatti rivela il nome su cui il Milan deve puntare con decisione su un nome specifico, un profilo capace di elevare il livello della squadra e trasformare l’obiettivo di partecipare a competizioni europee in quello di “vincere subito”. Un cambiamento di mentalità necessario per riportare il Milan ai vertici.

“Faccio il tifo per lui”, Pellegatti esce allo scoperto e fa il nome

Il giornalista di fede rossonera, sul proprio canale YouTube, ha fatto il nome per cui fa il tifo per il futuro del Milan e ha affermato con chiarezza: “Hanno la voglia di costruire un Milan protagonista? La ricerca del nuovo direttore sportivo va proprio in quella direzione. Io sto facendo il tifo per Paratici, vorrei una figura importante a livello internazionale, esperta. Lui ha lavorato con Agnelli, Conte, Allegri, ha portato due volte la Juventus in finale di Champions League. Se ci saranno mosse importanti sul mercato, sul DS e sull’allenatore, si potrà iniziare a sperare. Se il prossimo anno riinizieranno a dire che l’importante è giocare in Champions League… No, non lo posso più sentire. Bisogna vincere. Le prossime mosse ci faranno capire tante cose, capiremo subito.”

