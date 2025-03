Addio Juve, c’è solo il Milan: arrivano conferme sul ritorno

Il futuro è segnato: chi lo conosce bene ha parlato. Dichiarazioni chiare, senza dubbi. Ora, la decisione finale spetta al Diavolo. Cosa farà il Milan?

È un momento di riflessione in casa Milan. Dopo l’arrivo di Sérgio Conceição a dicembre 2024, chiamato a risollevare una squadra in crisi sotto Paulo Fonseca, i risultati non sono decollati. La classifica langue, la Champions League è un miraggio e i tifosi rumoreggiano. La dirigenza, con Giorgio Furlani e Gerry Cardinale in testa, sembra già proiettata verso l’estate 2025, quando si cercherà un nuovo allenatore per ridare slancio a un progetto che arranca. Serve un nome di peso, uno che conosca la Serie A come le sue tasche e sappia domare una rosa talentuosa ma ancora senza una chiara identità.

Allegri, l’uomo giusto per il Diavolo

Massimiliano Allegri è il sogno concreto del Milan. Con uno Scudetto già conquistato sulla panchina rossonera nel 2011 e un palmarès invidiabile alla Juventus, il tecnico livornese è sinonimo di esperienza e pragmatismo. Dopo l’addio ai bianconeri nel 2024, Allegri è fermo ma non spento: si dice pronto a tornare, con la voglia di zittire chi lo ha criticato negli ultimi anni per un gioco poco spettacolare. Al Milan servirebbe proprio questo: un condottiero che metta ordine, dia solidità e riporti la squadra nelle zone nobili della classifica. I dirigenti lo sanno e, stando alle voci di corridoio, vedono in lui il profilo perfetto per aprire un nuovo ciclo vincente.

Galeone: “Max al Milan? Ci credo”

A dare corpo all’ipotesi ci pensa Giovanni Galeone, il maestro di Allegri, che in un’intervista a Radio Kiss Kiss ha sparigliato le carte. “Max non tornerà mai alla Juventus. Io credo invece in un possibile ritorno al Milan”, ha detto senza giri di parole, chiudendo la porta a Torino e aprendo uno spiraglio rossonero.



