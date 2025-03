Colpo Milan grazie ad Ancelotti? Si può fare, ma serve la qualificazione in Europa

I rossoneri sognano in grande: un fuoriclasse del Real Madrid nel mirino.

Il Milan è deciso a potenziare il proprio reparto offensivo per affrontare con ambizione la seconda parte della stagione. Dopo un 2024 segnato da alti e bassi, i rossoneri vogliono consolidare la propria competitività in Serie A e nelle coppe europee, cercando un equilibrio tra esperienza e nuovi innesti. Con Gimenez, Rafael Leao e Christian Pulisic già protagonisti in rosa, la dirigenza milanista è alla ricerca di un profilo capace di portare freschezza, creatività e rapidità, qualità indispensabili per affrontare un calendario intenso. L’obiettivo è chiaro: individuare un talento emergente che possa integrarsi nel progetto tecnico e dare una marcia in più all’attacco rossonero.

L’interesse del Milan per un talento del Real Madrid

Tra i nomi accostati al Milan, spicca quello di Arda Guler, giovane stella del Real Madrid. Il classe 2005, arrivato ai Blancos dal Fenerbahce nell’estate del 2023, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo grazie alla sua tecnica raffinata e alla versatilità: può agire da trequartista o esterno con naturalezza. Tuttavia, la concorrenza spietata nel Real Madrid – con Vinicius Jr, Rodrygo e Kylian Mbappé in prima linea – gli ha concesso poco spazio, appena 830 minuti in questa stagione. Il Milan vede in Guler l’opportunità di aggiungere qualità e imprevedibilità al proprio attacco, e i contatti con il club spagnolo sono già avviati per esplorare la fattibilità dell’operazione.

Formule e concorrenza per il gioiello turco

La trattativa per Guler potrebbe concretizzarsi attraverso un prestito, una formula che il Milan ha già utilizzato con successo in passato, come nel caso di Brahim Diaz. Si ipotizza un accordo fino al 2026, con diritto di riscatto per i rossoneri e una possibile clausola di recompra per il Real Madrid, attento a non perdere il controllo sul giocatore. La concorrenza, però, è agguerrita: Inter, Arsenal e club come Real Sociedad e Las Palmas monitorano la situazione, pronti a inserirsi. Per il Milan sarà fondamentale agire con tempestività e convincere Guler con un progetto che gli garantisca minutaggio e crescita. La sfida è aperta, e il futuro del turco potrebbe decidersi a breve.

