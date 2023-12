L’ex seconda punta della squadra allenata da Christian Chivu fatica a trovare spazio al Monza ma ora con la rete di venerdì le cose possono cambiare.

Il Monza ha perso contro la Juventus per 1-2 al termine di una gara condizionata da un finale rocambolesco: prima il pari di Valentin Carboni e poi la rete vincente di Gatti. Sulle tribune dell’U-Power stadium c’erano tanti osservatori per monitorare Colpani che però non ha giocato certo la sua gara migliore. Qualcuno avrà notato questo giovane argentino che però è già di proprietà dell’Inter.

Strada in salita

I nerazzurri credono tantissimo nelle sue qualità ma Palladino finora lo ha fatto giocare talmente poco che Marotta e Ausilio stavano valutando di riprenderlo a gennaio per poi pensare ad un’altra destinazione. Invece è arrivato non solo il goal, per la verità un tiro-cross lisciato da chiunque prima di finire alle spalle di Szczesny, ma anche le belle parole del tecnico del Monza. L’allenatore ne elogiava sì le caratteristiche ma anche il cambio di atteggiamento: ora lavora più per la squadra ed è meno fumoso. Ci si aspetta quindi che il suo minutaggio aumenti, d’altronde a settembre e ottobre, come sottolinea Tuttosport, il figlio d’arte non ha mai visto il campo.

stadio Brianteo

Prospettive future

Neanche una presenza dal primo minuto però nelle ultime settimane Carboni ha iniziato a subentrare con continuità: prima della rete di 2 giorni fa, c’era già stato anche il primo assist in Serie A, precisamente nella gara contro l’Hellas Verona in cui ha giocato 24 minuti. Ora l’Inter continuerà ad osservarne i progressi con la possibilità che possa far parte della Prima Squadra anche già nella prossima stagione.

L’articolo Si sblocca Valentin Carboni, ora il suo futuro può cambiare, l’Inter lo aspetta in futuro proviene da Notizie Inter.

