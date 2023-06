Il talento dell’Inter, Valentin Carboni, è stato inserito nella lista dei candidati alla vittoria del Golden Boy: al via le votazioni

Nella lista dei 100 candidati all’European Golden Boy 2023 c’è anche Valentin Carboni. Il talento dell’Inter è in lizza per la vittoria del trofeo istituito da Tuttosport, che viene assegnato ogni anno al miglior calciatore U21 nei massimi campionati europei. Sono cominciate le votazioni, ed i nerazzurri, attraverso i propri social, invitano i tifosi a fare il tifo per il fantasista argentino.

Le votazioni per eleggere il #GoldenBoy 2023 sono aperte

Nerazzurri, fate sentire il vostro sostegno per Valentín Carboni #ForzaInter — Inter (@Inter) June 22, 2023

Su inter.it si legge: «Per il fantasista argentino, classe 2005, la possibilità dunque di essere votato dagli appassionati di tutto il mondo. Il premio verrà poi assegnato a fine anno, quando una giuria di giornalisti (50 esperti delle più autorevoli testate europee compresi i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani e i loro colleghi delle principali tv nostrane) entrerà in gioco. Da questa stagione, per l’assegnazione del prestigioso premio, è stato introdotto il Golden Boy Index, uno strumento tecnologico in grado, tramite un algoritmo, di generare una classifica in continuo aggiornamento durante la stagione, sul modello dei ranking tennistici. Carboni in questa stagione ha collezionato 6 apparizioni in maglia nerazzurra: 5 presenze in campionato e una in Champions League».

L’articolo Si vota per i Golden Boy, l’Inter spinge per Carboni: «Fate sentire il vostro sostegno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG