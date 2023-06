Con i soldi ricavati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan si prepara allo sgarbo all’Inter, virando su Frattesi

Il Milan sembra intenzionato ad inserirsi prepotentemente nella corsa a Davide Frattesi, bruciando sul tempo Inter e Juventus grazie ai soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Sky Sport fa il punto della situazione, delineando come sia ormai conclusa la trattativa per la cessione del centrocampista ex Brescia.

La notizia: «Una volta completata la cessione di Tonali, il Milan potrà puntare tutto su Davide Frattesi, inserendosi così nell’asta per il centrocampista del Sassuolo. A differenza delle altre pretendenti Inter (che deve prima fare una cessione) e Juventus (che aspetta ancora di capire cosa farà Rabiot, in scadenza fra pochi giorni), i rossoneri si ritrovano con un tesoretto da investire, che potrebbe avvicinarli subito alle richieste dei neroverdi (40 milioni)»

L’articolo Sky – Fatta per Tonali al Newcastle, adesso il Milan può soffiare Frattesi all’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG