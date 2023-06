L’Al-Nassr sta spingendo per chiudere l’affare Marcelo Brozovic con l’Inter, con il croato che ha definitivamente aperto al trasferimento in Arabia

L’Al-Nassr sta spingendo per chiudere l’affare Marcelo Brozovic con l’Inter, con il croato che ha definitivamente aperto al trasferimento in Arabia. Maggiori dettagli sulla trattativa li ha svelati il giornalista Fabrizio Romano.

LE PAROLE – «L’Al-Nassr sta spingendo per chiudere l’affare Brozovic. Non c’è ancora un accordo definitivo in termini di firme, alcuni dettagli sono ancora oggetto di discussione ma la negoziazione va avanti. I contatti continueranno visto che Brozovic ha aperto al trasferimento all’Al-Nassr».

