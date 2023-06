I nerazzurri non rinnoveranno diversi contratti in scadenza per cercare di abbassare l’età media della squadra.

Edin Dzeko oggi è volato in Turchia per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Fenerbahce ma non sarà l’unico a lasciare l’Inter. Stando infatti a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non verranno rinnovati i contratti neanche di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, veri e propri veterani del gruppo.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

Il campano è stato nerazzurro per ben 9 anni e mezzo arrivando ad avere un ruolo chiave in spogliatoio negli ultimi tempi; i tifosi gli saranno sempre grati per quel salvataggio sulla linea contro l’Empoli nella gara che valeva l’ingresso in Champions League. Il difensore dovrebbe restare in Serie A; sullo sloveno per la verità non è stata ancora presa una decisione anche se la separazione sembra l’ipotesi più probabile.

L’articolo Prosegue il ringiovanimento dell’Inter: dopo Dzeko pronti altri due addii proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG