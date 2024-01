L’attaccante esterno della Primavera del Milan, Diego Sia, ha voluto fare il punto della situazione sulla stagione dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, l’attaccante esterno della Primavera Milan, Diego Sia, ha fatto il punto della situazione su come sta andando la stagione dei rossoneri di Ignazio Abate.

SUL PAREGGIO CON LA ROMA – «Un buon punto perché è una squadra molto forte. Dobbiamo migliorare sotto porta perché le occasioni non sono mancate ma con il lavoro penso che riusciremo a colmare questo gap».

IL MOMENTO DELLA SQUADRA – «In queste settimane abbiamo lavorato molto su noi stessi per ritrovare lo spirito che ci era mancato nelle ultime partite. Credo sia una cosa che con il tempo ritornerà a nostro favore. L’importante è dare il 100% negli allenamenti e poi lo trasmettiamo tranquillamente in campo».

SU MISTER ABATE – «Con il mister ho un gran bel rapporto, lo conosco da un po’ di anni. Ogni singolo giorno mi spinge a migliorarmi di più, a mettere sempre più cattiveria: ogni allenamento mi aiuta a migliorarmi sempre di più».

L’ESPERIENZA IN PRIMAVERA – «L’anno scorso sono entrato in corsa e grazie ai compagni mi sono subito adattato. In questi mesi ho cambiato molti ruoli ma per il bene della squadra li ho fatti tutti nel migliore dei modi. Sono soddisfatto anche se si potrebbe migliorare la fase realizzativa. Preferisco giocare esterno sinistro ma va bene tutto: dove vuole il mister gioco».

SUL CAMPIONATO – «Sta entrando nel vivo. Tutte le squadre vogliono rimanere in alto. Domenica (contro il Cagliari, ndr) sarà una partita molto difficile e su un campo ostico ma la stiamo preparando bene e siamo sereni per portare a casa i tre punti».

