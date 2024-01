Samardzic Milan, la rivelazione di Pierpaolo Marino: ecco cos’ha detto l’ex dirigente dell’Udinese sul futuro del centrocampista

L’ex dirigente dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato del possibile futuro di Lazar Samardzic, obiettivo di numerosi club, tra cui anche il calciomercato Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TV Play.

SU SAMARDZIC – «Lazar è un ragazzo giovane, serio e maturo per la sua età. Non sono convintissimo che entro domani sera non possano esserci novità, ma se dovesse rimanere all’Udinese saprà reagire bene come ha fatto nella partita con il Milan. Stiamo parlando di un professionista esemplare e lo vedrei bene alla Juventus».

The post Samardzic Milan, la rivelazione di Marino: «Lo vedrei bene in quella squadra» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG