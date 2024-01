Il calciomercato Inter riaccoglie un giocatore andato in prestito: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli sulla trattativa

Movimenti in entrata e uscita per il calciomercato Inter, che riabbraccia una vecchia conoscenza.

Si tratta di Nikolaos Botis, portiere della Primavera andato in prestito a Monopoli, che tramite un post social conferma la rescissione dell’accordo coi nerazzurri.

BOTIS– Risolto consensualmente il prestito di Nikolaos Botis

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo dalla Football Club Internazionale Milano del calciatore Nikolaos Botis.



Il portiere classe 2004, arrivato a Monopoli a fine agosto scorso, chiude la sua esperienza in Puglia con una sola presenza (in Coppa Italia Serie C ad Avellino) e torna così al club lombardo.

L’articolo Calciomercato Inter, un giocatore ritorna prima dal prestito! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG