L’ex attaccante Aldo Serena ha provato a prevedere come finirà il derby d’Italia.

Aldo Serena a Tuttosport ha parlato di Inter-Juventus e del duello a distanza tra Lautaro Martinez e Vlahovic. “Alle doti tecniche Lautaro abbina una freddezza sorprendente, una forza mentale che ha amplificato diventando capitano sia con le azioni sul campo sia con le parole fuori dal campo. Vlahovic invece ha una determinazione incredibile, una voglia di migliorarsi che l’ha portato a riemergere”.

Sull’attaccante serbo

“Da un mese Vlahovic ha cominciato ad andare a segno con più frequenza ed è più rilassato, ma deve acquisire tranquillità in area. Per essere spietato davanti alla porta deve ritrovare la serenità di Firenze, tensioni e nervosismi non ti aiutano a restare concentrato sulle azioni“.

Lautaro Martinez

La crescita del toro

“Ormai si sta completando del tutto. Il gol di Firenze ci ha tolto ogni dubbio sui deficit che aveva sui colpi di testa. L’ha messa dentro nonostante fosse molto avanti rispetto al primo palo, dando non troppa forza e indirizzando il pallone al punto giusto. Un altro passo in avanti potrà farlo migliorando la precisione nei tiri dalla distanza”.

Sulla partita

“È sempre una partita nervosa, ricca di tensioni e difficilmente bella. Sono curioso di vedere la reazione di Vlahovic a un ambiente così ostile. Nella prossima e in tutte le altre dovrà dimostrare di aver raggiunto un solido equilibrio mentale. La Juve non deve perdere e l’Inter proverà ad allungare, ma con giudizio. Mi aspetto una partita equilibrata, intensa, con diversi scontri fisici e poche occasioni da rete. La stagione si deciderà più avanti, tornerà la Champions e tenere certi ritmi in partite di alto livello non è semplice”.

L’articolo Serena: “Lautaro ha una forza mentale amplificata nel corso del tempo, Inter-Juve difficilmente sarà bella” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG