La Juventus ha preso per l’Under 23 Pedro Felipe. Ecco il comunicato ufficiale su questo nuovo colpo di calciomercato

Per quanto riguarda il calciomercato, ma in ottica Next Gen, Pedro Felipe è un nuovo giocatore della Juventus. Il comunicato

COMUNICATO – «Pedro Felipe de Jesus Gomes è un nuovo giocatore bianconero, arrivato in prestito dal Palmeiras fino a giugno 2024: il giovane difensore brasiliano si unirà alla Juventus Next Gen guidata da mister Massimo Brambilla.

Alto 1.90, classe 2004 – il prossimo 23 maggio compirà 20 anni -, Pedro Felipe è un difensore che è stato impiegato in carriera sia come centrale destro che sinistro e nonostante la giovane età ha già mostrato ottime qualità in campo con le squadre giovanili del Palmeiras – collezionando in carriera 18 presenze con la squadra under 20 del club brasiliano.

Benvenuto nella famiglia bianconera!».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG