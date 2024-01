L’ex estremo difensore Stefano Tacconi ha dichiarato che il capitano nerazzurro gli ricorda un po’ l’ex Napoli Careca.

Stefano Tacconi a Tuttosport si è focalizzato soprattuto sul confronto tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. “I giocatori della Juventus non devono avere paura di nessuno, sono gli avversari che devono temere la Juventus. Il peso della maglia bianconera non ha eguali al mondo. È una questione di mentalità, chi ha più testa tra Inter e Juventus vincerà”.

Dusan Vlahovic

Il confronto tra attaccanti

“Lautaro sta vivendo un momento magico, bomber e leader, ma Vlahovic è in netta ripresa: arrivava da un infortunio, però nel mese di gennaio anche lui sta segnando con continuità. Sarà un duello davvero interessante e, speriamo, spettacolare: le premesse ci sono tutte. Secondo me Vlahovic è più forte di testa, di sinistro e di destro, mentre Lautaro è sicuramente un goleador da rapina e anche da gol pesanti. Vlahovic è più forte nel destreggiarsi in area, mentre Lautaro è più temibile da fuori area. I suoi tiri sono davvero micidiali. Se i due attaccanti calciano come sanno fare, un portiere ha pochissime possibilità di prendere il tiro sia di Lautaro che di Vlahovic”.

Chi può accusare più pressione

“Visto che la partita si gioca a San Siro, penso che sia Lautaro quello che può subire più la pressione mentre Vlahovic ha imparato a gestire la frenesia se non gli riesce subito il gol”.

I paragoni

“I paragoni non sono mai facili però dico che Lautaro mi ricorda Careca, veloce e potente, mentre Vlahovic mi ricorda una punta alla Paolo Rossi”.

