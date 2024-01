Il giornalista Fabio Caressa ha citato quello che secondo lui è un punto debole del portiere svizzero.

Fabio Caressa nel corso di un video sul suo canale YouTube ha parlato del rigore parato da Sommer. “Se avessi dovuto scegliere un rigorista per battere Sommer, tutti avrei scelto tranne Nico: non perché non sia bravo, anzi è quasi infallibile, ma ha la stessa maniera di tirarli a Jorginho e Sommer gliene aveva già fatti sbagliare due. Sommer dà anche sicurezza in tutto tranne nelle uscite alte perché è uno dei portieri più piccoli della Serie A, infatti il rigore è stato procurato da un’uscita in cui è sembrato in difficoltà, anche per l’altezza. Però dà grandi sicurezze”. L’episodio in realtà fa tuttora molto discutere: non tutti sono convinti che fosse effettivamente un fallo da rigore perché da alcune immagini si vede che l’elvetico arriva prima dell’avversario sul pallone.

Lautaro Martinez

Sull’apporto del capitano

Il telecronista poi, facendo riferimento ad un’intervista rilasciata da Asllani nel post gara di Firenze, si esprime sulla leadership di Lautaro Martinez: “Avete sentito cosa ne dicono i compagni? Che parla, è un vero capitano, spiega le cose. Questo è un elemento in più, spero tanto rimanga qui e che firmi subito il rinnovo con l’Inter”.

A che punto siamo

L’intesa di massima per il rinnovo dell’argentino, stando a quanto si dice, c’è già ma le ultime dichiarazioni del suo procuratore hanno fatto capire che la chiusura non è imminente. Si va verso un rinnovo fino al 2028 con un ingaggio di 8 milioni a stagione più bonus.

