Giuseppe Signori, ex giocatore della Lazio, ha parlato delle squadre favorite alla vittoria finale del campionato di Serie A

Giuseppe Signori, ex giocatore della Lazio, ha parlato a margine del Premio Clessidra ad Anghiari.

SCUDETTO – «Se il Napoli ha già vinto? Ancora è presto, poi non voglio portare male ai tifosi azzurri. Sicuramente in questo momento è la squadra favorita. Osimhen è un grande giocatore e ha tantissimi margini di miglioramento. Lo vedo fondamentale nei prossimi anni. In alcune circostanze non è espero ma ha grandi qualità».

