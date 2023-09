Silenzio stampa Lazio, emergono nuovi e più precisi retroscena sulla decisione del club di non parlare dopo il ko con la Juve

Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, sono emersi nuovi dettagli sulla decisione della Lazio di entrare in silenzio stampa al termine della sfida persa ieri contro la Juve.

Al termine della gara società e staff tecnico biancocelesti si sono chiusi in una stanza per rivedere tutti gli episodi compreso ovviamente quello di Mckennie sul primo gol di Vlahovic: Sarri contesta anche un fallo di Bremer su Immobile ad inizio azione. Al club biancoceleste non è piaciuta la difformità di giudizio di Maresca durante la gara, ma anche l’inizio di campionato complessivo degli arbitri. Fabiani ha ordinato il silenzio stampa per evitare che dichiarazioni accese potessero creare ulteriori problemi.

