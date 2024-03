L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del ritorno contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco dopo la conferenza stampa, Diego Simeone ha parlato così alla vigilia di Atletico Madrid Inter.

LA FAVORITA DI DOMANI? – «E’ difficile dirlo, parte in vantaggio l’Inter per la gara dell’andata. Domani ci sarà la seconda partita».

INTER TRA LE PIÙ FORTI IN EUROPA? – «Basta vedere le partite e i numeri, alla domanda si risponde da solo».

COME STA GRIEZMANN – «Sta bene, comincerà la partita dall’inizio. Speriamo che possa darci quello che ci ha sempre dato».

IN CASA PI FORTI CHE IN TRASFERTA? – «La nostra gente domani ci sarà come al solito, noi dobbiamo migliorare e cercare di fare meglio in campo».

SE SONO PRONTO A DARE UNA DELUSIONE AI TIFOSI INTERISTI? – «No, non parlo di queste cose».

L’articolo Simeone a Sky: «Inter tra le più forti in Europa, lo dicono i numeri. Ecco la mia scelta su Griezmann» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG