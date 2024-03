L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha pronunciato più volte la parola concentrazione.

Diego Simeone ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sera contro l’Inter. “Le parole non servono, servono i fatti. Domani giocheremo una partita importante contro una rivale che è tra le migliori in Europa. Ho una fiducia assoluta nei miei giocatori, so che domani sarà una buona partita”.

Il momento poco felice

“Ho le idee molto chiare, sto capendo quello che ci sta succedendo. La partita contro il Siviglia e quella col Bilbao sono state buone, abbiamo perso 1-0 in Champions contro la migliore squadra in questo momento. Ora cerchiamo vendetta. Il calcio ovviamente non perdona: quando sbagli, perdi. Speriamo di riuscire a crescere”.

Antoine Griezmann

La chiave del match

“La concentrazione. Questa partita richiede una concentrazione altissima, la squadra che ne avrà di più porterà a casa la partita. Adesso non posso spiegare come giocheremo, ma metteremo in campo una squadra competitiva”.

Sul Toro

“E’ un giocatore straordinario, uno dei migliori d’Europa e lo ha dimostrato con il club e con l’argentina”.

Il rientro di Griezmann

“Il suo rientro ci dà più soluzioni, possibilità dal punto di vista tattico. Speriamo faccia la partita che lui vuol fare”.

Differenze rispetto all’andata

“Conta solo quello che succederà domani, è una partita secca partendo da quel risultato. La differenza non è grande, ma la squadra è tra le migliori d’Europa. Io ho tantissima fiducia nei miei giocatori, faremo una grande partita”.

