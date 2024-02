Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha messo a punto una strategia in vista del match di Champions contro l’Inter

Simeone ha in mente alcune sorprese per la sfida odierna a San Siro contro l’Inter.

Durante l’ultimo allenamento, ha spostato Llorente in avanti accanto a Griezmann, relegando Depay in panchina per l’incontro contro l’Inter. Simeone riconosce l’importanza di avere giocatori versatili, anche se non necessariamente attaccanti puri, contro una squadra come l’Inter. Il dubbio riguarda anche il ruolo del terzino sinistro, con Reinildo e Samuel Lino in competizione. Morata e Gabriel Paulista sono pronti al rientro dopo gli infortuni. Gli assenti sono Lemar e Azpilicueta, quest’ultimo vicino all’Inter nella passata estate.

L’articolo Simeone lo stratega! Due sorprese per fregare l’Inter… Ecco cosa ha in mente proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG