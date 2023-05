Diego Simeone, ospite del Napoli nella giornata dei festeggiamenti al Maradona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli azzurri

Diego Simeone, ospite del Napoli nella giornata dei festeggiamenti al Maradona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli azzurri. Le sue dichiarazioni:

«Il Napoli quest’anno ha giocato un calcio bellissimo e tutto il merito è di Spalletti. L’ho studiato tutto il campionato. Osimhen? Fortissimo. Pochi attaccanti hanno le sue caratteristiche, ma per 100 milioni forse lo venderei per tenere a posto i conti. Poi il Napoli in questo è brava: basta guardare Kim e Kvara. Champions? Mi auguro passi l’Inter. Futuro? Ho ancora un anno all’Atletico e mi vedo ancora lì».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG