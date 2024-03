Simeone, quelle parole diventano virali: «Inter squadra incredibile, ma non si può vincere sempre. Io obbligato al 4-5-1 perché arrivano da tutte le parti». Così il Cholo

Sono diventate virali le parole del Cholo Simeone in conferenza dopo Atletico-Inter.

Così il tecnico argentino sui nerazzurri: «Cosa manca l’Inter? Hanno perso una partita dall’inizio dell’anno. In questa stagione hanno vinto sempre o quasi sempre. Ma nel calcio non vinci sempre. Può succedere che puoi perdere se incontri una squadra forte che fa una bella partita. Ma l’Inter gioca in modo incredibile. È molto difficile giocare contro una squadra che ha così tante situazioni di gioco. Noi abbiamo giocato con un 4-5-1 difensivo perché non ce la fai, non ce la fai. Arrivano da tutte le parti, crossano da tutte le parti. Se non hai giocatori che corrono diventa molto difficile. I nostri difensori hanno fatto una grande partita contro Thuram e Lautaro, ci hanno permesso di andare in avanti e sostenere il gioco combinato che hanno loro due. Hanno molto del merito che ha permesso l’Atletico di arrivare ai rigori».

