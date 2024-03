Ordine: «Inter, il vero errore di Inzaghi è stato con il Bologna». Le dichiarazioni del noto giornalista sui nerazzurri

Franco Ordine, giornalista, torna a parlare dell’eliminazione dell’Inter a Tutti Convocati su Radio24.

Le sue parole: «L’Inter ha due giganteschi rimpianti: il primo è che all’andata meritava di vincere con più di un gol di scarto. Il secondo, che credo sia condiviso ai piani alti, è che dovendo affrontare il ritorno con un vantaggio chilometrico in campionato bisognava fare tutto il turnover possibile ed immaginabile a Bologna per risparmiare energie utili per una serata impegnativi. A Madrid ho intravisto in qualche esponente, uno su tutti, Mkhitaryan, sintomi di legittima stanchezza».

L’articolo Ordine: «Inter, il vero errore di Inzaghi è stato con il Bologna» proviene da Inter News 24.

