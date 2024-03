Griezmann sotto accusa in Cile: «Comportamento orribile, ma la vera colpa è di Simeone». L’attacco viene lasciato da Jorge Vargas

Jorge Vargas, ex difensore del Cile, a Red Gol ha attaccato Antoine Griezmann per lo sfottò nei confronti di Alexis Sanchez dopo il rigore fallito in Atletico-Inter.

Le sue parole: «Griezmann ha torto perché non conosce la storia di Alexis. Tutti i giocatori importanti hanno sbagliato rigori. Tra i nerazzurri hanno sbagliato anche Davy Klaassen e Lautaro Martínez. Quello che dice è un peccato, lui al Barcellona ha fallito mentre Alexis è stato venduto all’Arsenal. Potrebbe essere più prudente. Diego Simeone è abituato a instillare questo nei giocatori dell’Atletico. Quello che è successo con Griezmann è orribile, sono colleghi. Griezmann ha fallito al Barcellona e solo all’Atlético ha giocato più o meno bene».

ELIMINAZIONE INTER – «Sanchez è l’unico giocatore diverso che ha l’Inter in quella zona del campo. Recupera, fa giocare i compagni… Ma una squadra che vuole un titolo internazionale non può prendere gol a tre minuti dalla fine. L’Inter doveva chiudere prima la partita, ha avuto diverse ripartenza dove ha sbagliato nell’ultimo passaggio. Per questo sono stati eliminati».

L’articolo Griezmann sotto accusa in Cile: «Comportamento orribile, ma la vera colpa è di Simeone» proviene da Inter News 24.

