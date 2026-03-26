Simeone sgambetta la Juve e chiede lo sconto per Nico Gonzalez: il riscatto è saltato

L’Atletico Madrid ha messo una grossa ombra sul futuro di Nico Gonzalez, bloccando di fatto l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Secondo il giornalista Pedro Fullana di Cadena SER, l’Atletico sta cercando di rallentare il processo per poter trattare il prezzo con la Juventus alla fine della stagione, dopo aver inizialmente raggiunto un accordo con i bianconeri.

Il contratto di prestito tra la Juventus e l’Atletico Madrid prevedeva che il riscatto di Nico Gonzalez sarebbe stato obbligatorio a 32 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni, ma le cose sono cambiate. La decisione dei Colchoneros, sotto la guida di Diego Simeone, di non confermare l’obbligo di riscatto, lascia la situazione in bilico. In pratica, i bianconeri dovranno ora trattare con l’Atletico Madrid per determinare il prezzo del trasferimento del centrocampista argentino. L’idea della società spagnola è di sfruttare il periodo estivo per ottenere un prezzo più favorevole.

La strategia dell’Atletico per trattenere Nico Gonzalez

Simeone sta cercando di ottenere una cifra più bassa, consapevole della situazione economica della Juventus. Il tecnico argentino non sembra però voler affrettare la decisione, preferendo aspettare la fine della stagione per definire i dettagli economici. Con l’inizio del calciomercato estivo, le trattative potrebbero diventare più tese, ma l’Atletico sembra determinato a non lasciar scappare l’opportunità di abbassare il prezzo. Per la Juventus, questa situazione si traduce in una nuova incertezza sul futuro di Nico Gonzalez. Il giocatore, pur non essendo sempre titolare, ha mostrato di avere buone potenzialità e potrebbe essere visto come una risorsa per il futuro. Tuttavia, la necessità di ridurre i costi e di rivedere gli investimenti rende il tutto ancora più complesso.