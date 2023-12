Il difensore del Milan, Jan Carlo Simic, condivide sui social le proprie emozioni dopo il gol segnato all’esordio contro il Monza

Intervenuto sui propri profili social, Jan Carlo Simic ha voluto mandare un messaggio per raccontare tutte le emozione vissute oggi in Milan Monza: prima il suo esordio in rossonero, poi la sua prima rete.

LE PAROLE – «Oggi ho realizzato un sogno che inseguo da tanto tempo. L’emozione di sentire il suono di San Siro è qualcosa che porterò nel mio cuore per sempre. Dopo tanto lavoro, dopo tanto sacrificio, non posso che ringraziare chi non ha mai smesso di sostenermi. Non riesco a descrivere quanto sono orgoglioso e grato del mio debutto e del mio gol. Grazie ai miei compagni. Grazie al Mister. GRAZIE Milan».

The post Simic sui social: «Oggi ho realizzato un sogno, grazie Milan» – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG