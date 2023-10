Il sindaco di Rozzano Giovanni Ferretti De Luca ha aggiornato la situazione sul progetto del nuovo stadio nerazzurro.

Giovanni Ferretti De Luca è intervenuto a Radio Nerazzurra per parlare del nuovo stadio dell’Inter. “E’ ancora un’idea. Come diceva un grandissimo allenatore interista che ci fece vincere anche uno scudetto, non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Sembra che la strada sia in discesa ma sono ancora convinto che Milano non sia uscita dai giochi”.

Il progetto

“Riporto quello che ci hanno detto durante l’incontro: hanno l’idea di costruire uno stadio da 70mila posti con una cittadella sportiva annessa, un’area che possa vivere tutta la settimana e non solo in occasione di eventi calcistici. Negozi, museo, ristoranti, campi da padel e calcetto, da beach volley. Immagino una struttura così. Di centri commerciali non hanno parlato, più di strutture sportive”.

Stadio San Siro

Problema viabilità

“E’ la prima cosa messa sul tavolo il giorno dell’incontro. Siamo tutti consapevoli che un’opera come uno stadio non può essere fatta senza prevedere un adeguato piano del traffico e dei trasporti. Rimango sempre con i piedi per terra: impedire la formazione di traffico è impossibile ma si potrà snellire molto. E tenete presente che non si sovrappone al traffico normale, visto che sono eventi serali e festivi”.

Prossime mosse

“L’iter non è ancora cominciato: l’Inter ha la prelazione con i Cabassi fino a fine aprile per verificare uno studio di fattibilità. Il primo passaggio è lo studio di fattibilità e quindi poi la presentazione di un progetto, poi parte l’iter che è abbastanza complesso. Se partissero all’inizio del 2024, potrebbe completarsi in un annetto”.

