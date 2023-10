L’ex attaccante dell’Inter, ora all’Adana Demirspor, Mario Balotelli risponde all’ex compagno svedese.

Mario Balotelli nel corso di una diretta su Twitch al canale di TvPlay è tornato sulle parole di Zlatan Ibrahimovic. “Attacco di Ibra È strano che mi abbia attaccato così senza motivo. E poi sul fatto che Leao ha colpi da genio io sono d’accordissimo, non ho solo capito a cosa si riferisse quando ha parlato della tribuna, magari potrà spiegarlo meglio. Mi ha dato fastidio come l’ha detto, ognuno può avere le proprie idee. Posso pensare che Ronaldo fosse più forte di Maradona, posso paragonare giocatori, ma dire ‘no, no’ come ha fatto lui… non l’ho capito. L’ho sempre ringraziato per aver risolto situazioni difficili in campo, lui idem, è un’uscita un po’ stupida, ma si è creato questo personaggio, del fare Dio…“.

I 2 ottavi di finale contro il Manchester United del 2009

“Foto con la Champions? Lui non stava giocando bene, io molto bene invece e continuavo a incoraggiarlo, lui quel giorno non c’era più di tanto. Forse ha un ricordo mio in tribuna non così veritiero. Io l’anno dopo ho vinto mentre lui in campo a Manchster era assente, ecco. Champions non vinta da protagonista Che cosa ti devo dire (ride, ndr). Guardiamo le immagini con le statistiche prima. Punizione col Rubin? Tutta settimana che calciavo con il pallone della Champions, se la prendevi bene andava dove voleva…“.

Zlatan Ibrahimovic

I meriti

“Se mi sento mia la Champions? Assolutamente sì, non pensavo ci fosse nemmeno il dubbio, dico la verità. Se poi dobbiamo dare i meriti, non si va a dare meriti ad alcuni sì e ad altri no. Ha più meriti Milito di me, grazie, ci mancherebbe, ha fatto gol importanti, cosa puoi dirgli? Ma questo non vuol dire niente. Materazzi è mio caro amico, ha giocato pochi minuti nella finale, ma non diciamo che non l’ha vinta la Champions…“.

La bordata finale

“Se l’addio di Ibra ci ha aiutato a vincere la Champions? Dico sì, se ci fosse stato lui, non ci sarebbero stati i tre nuovi. La squadra giocava in modo diverso. Con Sneijder mi trovavo molto bene. Milito quell’anno era Re Mida, diventava tutto oro. Era un anno da Pallone d’Oro il suo. Sia Ibra che Eto’o, avrebbe fatto panchina Ibra Va chiesto a Mourinho questo. È andato là per vincere la Champions, è uscito con noi in semifinale…“.

L’articolo Balotelli: “Agli ottavi col Manchester io c’ero, Ibra non tanto, abbiamo vinto la Champions grazie alla sua cessione” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG