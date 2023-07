Milan, si osserva Singo: l’arrivo di Bellanova potrebbe agevolare la trattativa per l’esterno ivoriano

Con l’acquisto di Raoul Bellanova, Wilfred Singo non sembra essere più nei piani del Torino, con l’Inter ed il Milan pronte ad approfittare dell’occasione.

Come riportato da Tuttosport, l’esterno ivoriano, in scadenza nel 2024, non avrebbe intenzione di rinnovare. La richiesta granata è di 12 milioni.

