Ieri sera durante il match pareggiato dal Milan contro il Newcastle c’è stato un siparietto tra Tonali e Calabria. Il gesto dell’ex rossonero

Tonali è ancora legato al Milan. A dimostrazione di questo non solo le parole nel post partita tra Milan e Newcastle che ha visto il suo ritorno a San Siro dopo l’addio in estate ma anche il gesto che ha coinvolto Calabria sul finire di primo tempo del match di ieri:

Watch how Tonali saved Calabria from getting a red card. His passion for Milan even as an opponent is unmatched pic.twitter.com/AK6Nqmnjxj — Alex (Moncada cooking enjoyer) (@rafaeleao__) September 20, 2023

Un fallo non sanzionato a Isak dal direttore di gara, che ha lasciato correre, ha scatenato le ire del Milan. Tra i più arrabbiati Davide Calabria che si è avvicinato all’arbitro per protestare in maniera un po’ troppo veemente. A quel punto Sánchez Martínez ha estratto il giallo al numero 2 del Milan, che non ci ha visto più. A più riprese Calabria ha sottolineato all’ufficiale il suo status di capitano che gli consentiva di “protestare”. Tonali a quel punto si è intromesso nella discussione e con entrambe le mani ha spinto via il suo ex compagno. Ha usato le maniere forti il centrocampista della formazione inglese, ma per una giusta causa, quella di evitare a Calabria il secondo giallo.

