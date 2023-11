Il Milan è sceso in campo per l’allenamento alla vigilia del match Champions contro il Borussia Dortmund. Siparietto tra Giroud e Bennacer

Questione d’altezza. Il Milan è sceso in campo per l’allenamento alla vigilia del match Champions contro il Borussia Dortmund. Siparietto tra Giroud e Bennacer:

l’algerino in occasione di una foto con il francese è salito su un pallone per eguagliare in centimetri d’altezza il compagno di squadra.

