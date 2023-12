I nerazzurri non dovrebbero muoversi nel mercato di gennaio ma se ci saranno uscite ci sarà spazio anche per qualche entrata.

L’Inter è contenta della campagna acquisti realizzata la scorsa estate e i nuovi arrivi, chi più chi meno, stanno comunque rispettando le aspettative, lo dicono anche i risultati.

Scenari a breve termine

Ieri sera al Gran Galà del Calcio c’erano anche i dirigenti Marotta e Ausilio con quest’ultimo che ha ammesso di non voler intervenire sul mercato a gennaio anche se “poi ci sono le opportunità“. Calciomercato.com identifica le occasioni in Mehdi Taremi e Tiago Djaló: profili che a giugno si libereranno a zero e che i nerazzurri avrebbero già praticamente bloccato per un trasferimento a costo zero. Se ci saranno uscite in attacco ed in difesa potrebbero essere anticipati i loro ingressi; occorrerà però trovare la quadra coi conti perché budget per il mercato invernale non c’è.

Mehdi Taremi

L’offerta

Il sito succitato sostiene anche che una squadra araba sta tentando Alexis Sanchez cercando di convincerlo a lasciare subito l’Inter. Il cileno ha un contratto annuale ed i nerazzurri faranno di tutto per tenerlo fino a giugno perché tutto sommato sono contenti del suo apporto: ciò vuol dire che Marotta e Ausilio non lo riterranno incedibile ma chiederanno svariati milioni di euro per il suo cartellino. L’eventuale incasso andrebbe quindi girato al Porto per anticipare l’arrivo dell’iraniano. Se invece ad arrivare fosse il difensore portoghese, si aprirebbero le porte di un prestito per Bisseck.

