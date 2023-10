Max Allegri ha sottolineato più e più volte che la Juve è dietro a Inter, Milan e Napoli. Ecco di seguito il commento a questo pensiero di Mohamed Sissoko ai microfoni di TuttoJuve.com:

«E’ più tattica, mette le mani avanti. La Juventus inizia sempre la stagione per vincere lo scudetto, la rosa per me è all’altezza delle contendenti e non è affatto inferiore- Per me può vincere lo scudetto, sarebbe davvero molto bello se ci riuscisse già quest’anno».

The post Sissoko commenta le parole di Allegri: «E’ più tattica, mette le mani avanti» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG