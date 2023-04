L’ex centrocampista della Juventus ha espresso la sua opinione sul match

Intervistato da tuttojuve.com, l’ex bianconero Mohamed Sissoko, ha espresso la sua opinione sul match tra Inter e Juventus di questa sera.

LE PAROLE- «Sarà una partita molto difficile, però sono convinto che la Juve vincerà questa partita. Immagino che a Torino siano determinati a portare a casa questo trofeo. L’Inter è in grande forma, ma non è che per i nerazzurri sarà facile affrontare la Juve. Sono sicuro che i giocatori saranno cattivi e vogliosi di conquistare la finale in un torneo importante contro un avversario di prestigio»

L’articolo Sissoko: «Inter più in forma, ma non sarà facile battere la Juventus» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG