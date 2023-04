L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha parlato dei progressi del calcio italiano. Le sue dichiarazioni

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ospite allo Sports Summit a San Paolo.

DICHIARAZIONI– «Calcio is back non è soltanto uno slogan, significa che il calcio italiano è finalmente tornato al vertice dello sport mondiale non solo per i risultati dei suoi club, ma come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodotto Serie A per renderlo più accattivante. I successi sportivi delle nostre squadre in Europa confermano la Serie A come il campionato di vertice più interessante al mondo“.

L’articolo De Siervo: «Calcio italiano tornato ai vertici, le ultime quattro vincitrici dello scudetto….» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG