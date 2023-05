Yassine Bounou, portiere del Siviglia, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della sfida di giovedì contro la Juventus

Yassine Bounou, portiere del Siviglia, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della sfida di giovedì contro la Juventus.

MOMENTO DI SVOLTA – «Tutto è cambiato nel secondo tempo dell’andata contro il Manchester United, perché allora eravamo concentrati sulla nostra posizione in Liga. Il primo obiettivo era vincere di più in campionato ed evitare la retrocessione. All’inizio abbiamo giocato una partita normale contro lo United, ma nel secondo tempo abbiamo visto che potevamo segnare perché loro stavano calando. Quando abbiamo segnato il primo gol, abbiamo capito che potevamo segnare anche il secondo e ci siamo svegliati. I tifosi si sono schierati subito al nostro fianco e al ritorno abbiamo chiuso la pratica. È stato lì che ci siamo resi conto che potevamo riprovarci in questa competizione».

JUVE – «Per me, i miei compagni e i tifosi, il sogno è vincere il titolo. La Juventus è un grande club, ma lo è anche il Siviglia. Abbiamo le capacità e la convinzione, quindi è importante affrontare la partita con questa mentalità e fare una prestazione di qualità».

