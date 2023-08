Il Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Orjan Nyland, partire chiamato a sostituire Bono dopo il trasferimento in Arabia Saudita

Di seguito il comunicato del Siviglia su Orjan Nyland.

COMUNICATO – Il Sevilla FC ha raggiunto un accordo per l’arrivo per questa stagione del portiere norvegese Örjan Nyland (Volda, 10 settembre 1990). Dopo essersi allenato al Mork IL e al Volda TI, a soli 17 anni ha firmato per l’IL Hødd nella seconda categoria del suo paese, arrivando a giocare tre partite nella parte finale di quella stagione 2008. Dopo due anni senza partecipazione, nell’In Nel 2011 diventa titolare e gioca 56 partite tra campionato e Coppa di Norvegia che riesce ad alzare nel 2012, a soli 22 anni e protagonista della finale, nella quale Hødd, di seconda categoria, batte il Tromsø ai rigori. Questo traguardo gli ha permesso di fare il salto al Molde per la stagione 2013, all’epoca campione del mondo in carica oltre che al Rosenborg e all’Everton.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG