Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha parlato a Relevo in vista della sfida di questa sera di Europa League contro la Juventus

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha parlato a Relevo.

PASSARE IL TURNO – «Se contro il Manchester ci davano una minima possibilità di passare il turno, adesso è ancora meno. Non credo si debba inventare nulla per spiegare chi è la Juve, per storia e tutto il resto, sono favoritissimi, ma sono convinto che non siano stati molto contenti neanche quando hanno visto il pareggio».

COSA SI ASPETTA – «Loro sanno di cosa siamo capaci, inoltre conoscono anche le dinamiche da cui veniamo e penso che dobbiamo concentrarci sulle nostre, giocare la miglior partita possibile. Speriamo di poter raggiungere Siviglia con un buon risultato , e poi ancora una volta bruciare il Sánchez-Pizjuán e spiegare nuovamente al mondo di cosa è capace il Siviglia. Che sarà difficile, ovviamente, lo sappiamo già. Non per niente, non so quante centinaia di milioni sono stati spesi negli ultimi 3 o 4 anni, perché ne hanno la possibilità».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG