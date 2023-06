L’ormai ex difensore dell’Inter Milan Skriniar dal ritiro della sua nazionale rompe il silenzio.

Milan Skriniar in conferenza stampa dal ritiro della nazionale slovacca torna a parlare delle sue condizioni, del suo infortunio e del suo addio all’Inter. “Ora posso dire che sto completamente bene. Ho avuto un infortunio e mi sono operato, l’unica cosa di cui mi pento è di non averlo fatto prima. Ora riesco ad allenarmi bene. Mi sono operato a Bordeaux e appena mi sono svegliato ho sentito un formicolio nella gamba. Perché avevo un disco spostato e non riuscivo a sentire la mia gamba, il mio muscolo della coscia è diminuito di 5 centimetri”.

“Dopo l’operazione mi sono sentito benissimo. Cinque settimane dopo mi stavo già allenando. I medici francesi hanno fatto un ottimo lavoro. Nel match contro il Porto, ho giocato con una sola gamba. Era impossibile andare avanti. Sentivo che l’infortunio fosse più grave. È passato molto tempo, non sono mai stato infortunato così a lungo. Ho provato a recuperare il tanto tempo con l’allenamento. E’ stato un addio triste, quella sconfitta ci disturberà per molto tempo. Eravamo vicini al trofeo, abbiamo fatto un’ottima prestazione e meritavamo di più. Sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto. PSG? Vedremo cosa succederà a Parigi, l’importante è che io stia bene“.

L’articolo Skriniar: “A Porto ho giocato su una sola gamba, dovevo operarmi prima, l’addio all’Inter è stato triste” proviene da Notizie Inter.

