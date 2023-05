I nerazzurri dopo tre giorni di riposo concessi da Inzaghi oggi sono tornati ad allenarsi in vista delle ultime due gare della stagione.

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile al gran completo; nei tre giorni precedenti la squadra era libera mentre alla Pinetina lavoravano solo gli infortunati. Come riporta Sky Sport Skriniar e D’Ambrosio oggi sono rientrati in gruppo: lo slovacco è reduce da due mesi di stop ed un’operazione alla schiena, l’italiano invece era uscito malconcio dalla gara di sabato scorso contro l’Atalanta.

Henrikh Mkhitaryan

L’ex Sampdoria quindi cercherà di mettere minuti nelle gambe già sabato contro il Torino per essere convocato per la finalissima. Correa e Mkhitaryan migliorano ma si allenano ancora a parte: per loro l’obiettivo è solo ed unicamente la gara del 10 giugno e dovrebbero farcela.

