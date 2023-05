Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sic in vista della finale di Europa League di questa sera contro il Siviglia

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sic.

PAROLE – «Da quando i Friedkin hanno acquistato il club, abbiamo migliorato molto le installazioni del Centro Sportivo di Trigoria. Ad oggi, abbiamo 5 campi di allenamento perfetti per la squadra principale, cosa che non avevamo prima. In Portogallo siamo abituati a guardare ogni dettaglio, perché devi cercare di fare il meglio possibile nel dettaglio per poter competere con i top club in Europa e certamente ho preso molti spunti dal Benfica. Mourinho? È una persona molto esigente, che nonostante abbia 60 anni e 26 titoli, continua con la stessa ambizione e motivazione di quando aveva 30 anni. Quello che facciamo insieme è un lavoro profondo, non è un lavoro che si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club. Sappiamo che il calcio ha sempre sorprese e non possiamo mai garantire al 100% quello che succederà in futuro, ma da parte mia l’intenzione è proseguire il lavoro insieme».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG