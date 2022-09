I media francesi continuano a riferire di un possibile rilancio del club parigino per il difensore slovacco.

L’Inter ha tolto dal mercato Milan Skriniar da ormai più di una settimana sia per mancanze di offerte all’altezza sia per il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto.

Dalla Francia però non demordono e L’Equipe in particolare riporta che il presidente Nasser Al-Khelaifi sia pronto a scendere in campo di persona. Ci sarebbe dunque una nuovo proposta che ammonta a 65 milioni di euro, i nerazzurri lo valutavano 70 quando Bremer era ancora un loro obiettivo; difficilissimo se non impossibile che i nerazzurri accettino i privarsi di una colonna del loro reparto arretrato pochissimo tempo dalla fine del mercato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG