Milan Skriniar, ex difensore e capitano dell’Inter, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, abbandonando il campo per diversi mesi

La stagione di Milan Skriniar potrebbe non essere compromessa, ma dovrà affrontare un lungo periodo di stop.

Il PSG ha annunciato che il difensore slovacco, ex Inter, subirà un intervento chirurgico alla caviglia sinistra a causa dell’infortunio occorso mercoledì contro il Tolosa.

Skriniar ha sofferto di una lussazione dei tendini peronei laterali e sarà operato al retinacolo la prossima settimana presso l’ospedale ASPETAR di Doha. La durata dell’indisponibilità del difensore di 28 anni non è ancora definita dal club, ma la stampa riporta almeno tre mesi di assenza.

Il tecnico Luis Enrique si esprime così sui tempi di recupero, preparandosi a dover fare a meno dell’ex nerazzurro:

SKRINIAR – «Al momento non sappiamo per quanto sarà indisponibile e quando potremo recuperarlo. Come ogni volta che un giocatore si fa male è triste, soprattuttto perché l’azione non sembrava pericolosa. E’ una notizia spiacevole»

L’articolo Skriniar, lungo stop per l’ex Inter: dovrà operarsi. TUTTI i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG