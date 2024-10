Il difensore slovacco fece infuriare molto i tifosi e non solo del club nerazzurro scegliendo di andare via a costo zero. Un nome che sta circolando con insistenza tra le voci di mercato è quello di Milan Skriniar, difensore centrale del Paris Saint-Germain e già noto ai tifosi italiani per la sua lunga esperienza all’Inter. Attualmente sembrerebbe che il futuro professionale del giocatore slovacco possa prendere una nuova direzione. La situazione Skriniar nel club parigino non sta giocando tanto e non rientrerebbe nei piani futuri di Luis Enrique. Questa situazione ha fatto sì che il difensore si guardasse intorno per capire se fosse possibile un trasferimento già nella prossima sessione di mercato di gennaio. L’interesse La Juventus emerge come uno dei principali interessati alla situazione. I bianconeri sembrano intenzionati a rafforzare il proprio reparto difensivo colpito dal brutto infortunio al ginocchio di Bremer che starà fuori per tutta la stagione. […]

