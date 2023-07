Sky – C’è ottimismo per Samardzic : l’Inter attende una risposta dal club friulano

Da come riporta Sky Sport, c’è ottimismo per l’arrivo di Lazar Samardzic all‘Inter, con l’accordo trovato per 15 milioni + il trasferimento di Fabbian.

Il club nerazzurro è ottimista per la riuscita dell’operazione, ed attende una risposta dall’Udinese, che dovrebbe arrivare non dopo il 2 agosto.

